南投縣仁愛山區降下致災性超級豪雨，精英村廬山部落農民林坤山疑騎機車巡田水失聯，其好友還拜託大家協尋，南投縣消防局6日6日派遣神鷹搜救隊及外縣市搜救隊共25人搜尋，發現林坤山疑疑似遭落石打到，跌落山谷過世，遺體慘遭泥土淹沒，好友吳炎山哀悼：「熱心公益、值得敬重的朋友走了，令人不捨。」

林坤山疑騎機車巡田水失聯，神鷹搜救隊及外縣市搜救隊共25人6日上午在精英村廬山部落展開搜救，救難人員在林坤山的菜園附近土石流堆中，發現一隻右手，進一步查看發現林坤山的遺體已覆蓋在土石堆下，早已沒有生命跡象。當初協助救災的他，可能不想讓昔日夥伴找太久，所以伸出一隻手，告訴大家「我在這裡」，令人鼻酸。

搜救人員推測，林坤山疑騎機車巡田水時，不慎遭落石擊中摔落山谷罹難，歷經這幾天致災性超級豪雨，遺體慘遭淹沒在在土石流堆中，已將其遺體帶回部落家中，協助家屬治喪。

林坤山罹難，令32年好友吳炎山不捨。吳炎山說，林坤山在部落種菜、種茶，為人正直、真誠，每次他到部落作客，林坤山總是笑容滿面、盛情款待，他熱心助人，921地震後他到台中市為廬山國小募款籌建圖書館，他也傾囊相助，部落受災林坤山也開怪手救災，這次巡視部落卻罹難，讓他相當不捨，「今天的離別，勾起心裡很多回憶，忍不住流淚滿面，希望下輩子還能一起當兄弟」。