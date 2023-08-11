根據韓國官方資料，卡努從10日在韓國南邊登陸後，就一直在韓國境內打轉並向北走。經過大約16個小時之後，11日早上6點左右，來到朝鮮首都平壤附近後，終於慢慢解體消失。

韓國中央天災應變中心CDSCH表示，卡努過境引發洪水且釀成災害，不但許多設施遭到破壞，同時也造成土石流，導致不少地區交通中斷，為了安全學校也停課，所幸沒人因為卡努傷亡。

CDSCH統計，韓國有30間房屋遭到大水滅頂，4萬多戶家庭沒電可用。另外，在這次颱風中，有近1.6萬韓國民眾疏散到安全的地方避颱，目前有近千人已回到自己家。

由於土石流頻傳，韓國有約680條大小道路還是不能通行，大部分是位於東南部地區。同時，有24條水路尚在復原狀態故仍是封閉，但11日韓國空中交通正常，並沒有航班被取消。

卡努算是無害通過韓國，除了當地政府與民眾鬆一口氣外，還留在韓國沒離開，來自全世界156個國家與區域的童子軍應該是最高興的一群，因為晚上可以看到許多韓國有名的男團以及女團在舞台上表演。

韓國政府表示，參予2023年世界童軍大會，約4萬名童軍，將於11日晚間7點聚集在首爾世界盃體育場（Seoul World Cup Stadium），先聽完兩個小時左右的演唱會，然後再進行半小時的閉幕式。

據悉，獻唱的名單上有NewJeans、IVE、NCT Dream、ITZY、Mamamoo、The Boyz、Kang Daniel、fromis_9、Shownu X Hyungwon、Zerobaseone、Kwon Eun-bi、Jo Yuri、P1Harmony、KARD、The New Six以及ATBO共19個，各有自己粉絲支持的天團。另外，KBS電視台也會在YouTube上直播。

預計11日下午韓國各單位就會動起來，警察也將控制體育館各馬路的交通流量，因為有大約1,400輛載著童子軍的大小巴士將會陸續到現場。韓國政府預估，為避免推擠以及安全為主，光是童子軍進場可能就要花上3小時左右。