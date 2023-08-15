極端氣候造成農業生產的危機，農業部部長陳吉仲今至桃園市八德區桃城蒔菜農業生產合作社，視察農業步入智慧化栽種的應用成效。陳吉仲感嘆，近年氣候變遷常重創農民的心血，前陣子的卡努颱風造成南投仁愛鄉近3000公頃蔬果全軍覆沒，為此政府積極推廣加強型溫網室、補助農民建置冷鏈設備，要替人民把關糧食安全。
陳吉仲表示，桃園與新竹加總後蔬菜栽種面積約有3700至4000公頃，提供穩定的蔬菜貨源給大台北地區，日前卡努颱風帶來豪雨，中南部首當其衝，南投縣仁愛鄉有約3000多公頃種植蔬菜、瓜果類的農作物，幾乎全軍覆沒，這代表氣候變遷愈來愈極端，更會深深影響農業部門。
陳吉仲說，副總統賴清德曾轉達3個重要的任務，第1點要增加農民的所得，所得沒有增加，農民便不會從農，農業就無法永續，至於如何增加農民的所得，首先要先把價格拉高並降低成本。第2點由於氣候變遷越來越嚴峻，政府會協助農民因應極端氣候，自2016年起至現在不斷推廣建置加強溫網室，第1批加強型溫網室總計補助67億元。
陳吉仲強調，只要農民願意蓋加強型溫網室，農業部會補助一半的經費，大讚加強型溫網室的優點在於，颱風吹不倒、可不受豪雨影響。2年前曾有1場豪雨，導致當時全國蔬菜量銳減，只有加強型溫網室的蔬菜不受影響，可提供大台北地區3個月穩定的蔬菜消費。
陳吉仲還說，除了推廣建置加強型溫網室以外，精準滴灌、抗高溫病蟲害都同步推行，其中抗高溫病蟲害目前已盤點出3、40個品種，將陸續推展給所有的農民。第3點，政府要扮演糧食安全的角色，舉個例子來說，7月時還在擔心蛋太多，沒想到不到幾個禮拜又突然擔心蛋不夠，守護糧食安全本就是農業部的使命。
陳吉仲另也提及冷鏈計畫，他以洋蔥為例，洋蔥是在3、4月採收，政府補助20萬元建置冷鏈設備後，可使洋蔥保存至7、8月，透過冷鏈、採收自動化、包裝及通路銷售，對農民、對產銷、對消費者都有很大的幫助，更重要的是可以讓品質維持很好。
陳吉仲說明，如現在天氣炎熱，若沒有冷鏈設輔助儲存跟運輸，農產品的賣相一定很差，就可惜了農民在前端種植、採收的辛勞。他還舉例，日本的美生菜有一半來自台灣麥寮鄉，去年更是出口賣到中東杜拜，採收到運輸全程3個到禮拜，到杜拜看起來還是一樣非常生鮮，沒有任何泛黃的情形，這就是冷鏈計畫的成果。明年會持續編列經費補助農民建置冷鏈設備，請農民不要客氣趕快去申請，政府會全力協助建置冷鏈，讓全台灣的農產品品質大幅提升。
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