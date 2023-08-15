桃園市八德區桃城蒔菜農業生產合作社於2017年成立，溫室間數達485間，經營合作面積有14.2公頃。（陳夢茹攝）

設施葉菜智慧、省工及節水栽培技術整合與應用觀摩會選於桃城蒔菜農業生產合作社舉行。（陳夢茹攝）

極端氣候造成農業生產的危機，農業部部長陳吉仲今至桃園市八德區桃城蒔菜農業生產合作社，視察農業步入智慧化栽種的應用成效。陳吉仲感嘆，近年氣候變遷常重創農民的心血，前陣子的卡努颱風造成南投仁愛鄉近3000公頃蔬果全軍覆沒，為此政府積極推廣加強型溫網室、補助農民建置冷鏈設備，要替人民把關糧食安全。

陳吉仲表示，桃園與新竹加總後蔬菜栽種面積約有3700至4000公頃，提供穩定的蔬菜貨源給大台北地區，日前卡努颱風帶來豪雨，中南部首當其衝，南投縣仁愛鄉有約3000多公頃種植蔬菜、瓜果類的農作物，幾乎全軍覆沒，這代表氣候變遷愈來愈極端，更會深深影響農業部門。

陳吉仲說，副總統賴清德曾轉達3個重要的任務，第1點要增加農民的所得，所得沒有增加，農民便不會從農，農業就無法永續，至於如何增加農民的所得，首先要先把價格拉高並降低成本。第2點由於氣候變遷越來越嚴峻，政府會協助農民因應極端氣候，自2016年起至現在不斷推廣建置加強溫網室，第1批加強型溫網室總計補助67億元。

陳吉仲強調，只要農民願意蓋加強型溫網室，農業部會補助一半的經費，大讚加強型溫網室的優點在於，颱風吹不倒、可不受豪雨影響。2年前曾有1場豪雨，導致當時全國蔬菜量銳減，只有加強型溫網室的蔬菜不受影響，可提供大台北地區3個月穩定的蔬菜消費。

陳吉仲還說，除了推廣建置加強型溫網室以外，精準滴灌、抗高溫病蟲害都同步推行，其中抗高溫病蟲害目前已盤點出3、40個品種，將陸續推展給所有的農民。第3點，政府要扮演糧食安全的角色，舉個例子來說，7月時還在擔心蛋太多，沒想到不到幾個禮拜又突然擔心蛋不夠，守護糧食安全本就是農業部的使命。

陳吉仲另也提及冷鏈計畫，他以洋蔥為例，洋蔥是在3、4月採收，政府補助20萬元建置冷鏈設備後，可使洋蔥保存至7、8月，透過冷鏈、採收自動化、包裝及通路銷售，對農民、對產銷、對消費者都有很大的幫助，更重要的是可以讓品質維持很好。

陳吉仲說明，如現在天氣炎熱，若沒有冷鏈設輔助儲存跟運輸，農產品的賣相一定很差，就可惜了農民在前端種植、採收的辛勞。他還舉例，日本的美生菜有一半來自台灣麥寮鄉，去年更是出口賣到中東杜拜，採收到運輸全程3個到禮拜，到杜拜看起來還是一樣非常生鮮，沒有任何泛黃的情形，這就是冷鏈計畫的成果。明年會持續編列經費補助農民建置冷鏈設備，請農民不要客氣趕快去申請，政府會全力協助建置冷鏈，讓全台灣的農產品品質大幅提升。