農業部長陳吉仲（左二）表示，將確保蛋農合理利潤及雞蛋穩定供應。（孫英哲攝）

國中小學再1個多星期後就將開學，學校營養午餐將恢復供應，在國內雞蛋產能尚未全面回穩下，屆時蛋價恐因供應出現缺口而浮動，甚至再現搶蛋潮，對此農業部長陳吉仲表示，該部的責任是確保蛋農有合理利潤及雞蛋穩定供應，至於蛋價的部分，尊重蛋商及蛋農之間的協調機制。

陳吉仲指出，農業部每周三都會公布國內每天產蛋基數及蛋箱數，現在每天產量都有11萬3千多箱，等於是2270萬顆的產量，來供應國內所有的雞蛋需求，最近因是夏季，產量稍微有受影響，但需求量也是夏天較少，供需都在掌握中。

尤其現在有專案進口，加上國內的雞蛋庫存量有6千萬顆，可以隨時機動調整，來因應供需，例如，近來因颱風所帶來的豪雨，以及不少餐食業者準備8月底9月初開學之後營養午餐等餐食所需，雞蛋需求量可能會增加，該部隨即都密切注意雞蛋生產及進口等供需狀況，再適時調節。

陳吉仲說，今年共要進口33萬隻種雞，已有進口17萬隻種雞，今年要提供2500萬隻的雛雞給蛋中雞場，目前也已供應了1400萬隻，都依照國內的生產秩序在安排，也有不少蛋雞場都在淘汱老母雞，這對國內的雞蛋生產是正面的。

蛋價是供需的問題，會不會調整？陳吉仲強調，除考量供需外，也要考量生產成本，蛋價的部分必須尊重蛋商及蛋農的機制，農業部的責任是提供完整的資訊下，並要確保蛋農有合理利潤，以及全國所有的消費者都要能買得到雞蛋，這是兩大重要目標。

蛋農陳秋池指出，之前缺蛋時，進口雞蛋雖然補足供需缺口，但一段時間過去後，有許多消費者因用藥等安全性問題，並不喜歡來自東南亞的八國聯軍進口蛋，較缺乏信心，在消費者不愛進口蛋，而國內雞蛋生產本來就較不足的情況下，近來雞蛋供應又呈現吃緊狀態，蛋價應回歸市場機制，才是長久健康的市場。

早餐店業者表示，之前最缺蛋的時候一籃20斤賣到1300元至1400元，為了開店營業就在買了， 目前一籃20斤約900元，若再漲個2至3元，也還好啦。