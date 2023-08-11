南投縣日前因卡努颱風暴雨釀災，行政院長陳建仁未到現場勘災，還在高雄視察時暗酸南投縣沒有超前部署，總統蔡英文到南投勘災時，也因車隊影響交通、全程面帶笑容等引發爭議。前內政部長李鴻源直言，勘災是專門的學問，真正有颱風來襲，指揮官是內政部長，所有情資都在中央，是中央要告訴地方該有甚麼動作，中央地方沒有緊密配合，這件事情就做不好。對於陳建仁暗酸，他也連連搖頭嘆說，「不好、真的很不好」，災情沒有辦法比較，第一線指揮官很可憐、災民很無助。

李鴻源在中天節目《洪流洞見》表示，勘災是一個專門學問，不是說搭個直升機到災區，發發紅包就好，不對！指揮官在幹甚麼?真正有颱風來襲，指揮官是內政部長，所有情資都在中央，是中央要告訴地方該有甚麼動作，中央地方沒有緊密配合，這件事情就做不好。

對於陳建仁暗酸南投，李鴻源也連連搖頭，「不好、真的很不好」，災情沒有辦法比較，第一線指揮官很可憐、災民很無助，如果真的有到災區看過，他應該會謙虛。

李鴻源表示，颱風根本不關行政院長和總統的事，過去他擔任內政部長時，颱風來襲他都跟總統府、院長辦公室說不用過來，「這是我的專業，不是你的專業」。他提到，颱風警報一發布，同仁都要忙著準備很多工作，院長、總統一來，還要特地做一份沒意義的報告講給他們聽，而且維安會把很多安排都打亂。

李鴻源也直言，「你的指揮官在幹甚麼？」真正颱風來襲，指揮官是內政部長，應該要跟總統說你不用來防災中心，但等到颱風過後，要到災區表達關懷，這就足夠了，但有的話能講，有的話不能講，就跟陳建仁這次爭議，災情無法比較，每個地方的降雨量、地理環境都不一樣，這些資料中央災害應變中心最清楚。

李鴻源提到，他過去在省政府擔任水利處長時，只要打開電視看到哪裡有災情，5分鐘後副省長就會打來問情況，半個小時後省長就通知他要搭直升機出去，只有30分鐘可以準備。他也要求同仁在災情發生30分鐘以內把資料準備好，不只是災情狀況，連省長會碰到誰，甚麼話能講，甚麼不能講，能開甚麼支票，全部都準備好，。他也吐槽說，曾經有一個有效率的政府，但現在沒有了，勘災是專門的學問，不是像蔡政府這次這樣。