北部今天一早天氣就不穩定，中央氣象局針對新竹以北6縣市發布豪雨及大雨特報，其中桃園有豪雨等級降雨。氣象專家在下雨之前就提醒，「雷雨帶非常靠近台北、桃園、基隆，可能隨時會下大雨。」大雷雨果真開炸，許多北部網友驚呼「根本就是用倒的，不是下雨」、「板橋這雨比颱風還大」。

今天受低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象局針對新竹以北發布豪、大雨特報，桃園市有局部大雨或豪雨，新竹以北有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。另外新北市及桃園市大雷雨將持續至中午12點45分。

氣象專家彭啟明早上就在臉書貼出雷達回波圖，並提醒北部被一個大範圍低壓帶覆蓋，雷雨胞正移入中，請民眾多留意，聽到雷聲請入室內。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也指出，雷雨帶非常靠近台北、桃園、基隆，隨時會下大雨。

許多網友紛紛留言回報各地雨況，「目前八里大雨中，路邊小積水」、「桃園下暴雨」、「台北開始打雷了」、「林口往桃園暴雨中，虎頭山上道路多處積水」、「大園準備淹水中，雨傾瀉而下」、「板橋的雨感覺比卡努來的時候大」。