夏威夷毛伊島8日爆發野火，官方通報數字已106人死亡、1200多人失蹤。美國總統拜登先前因拒絕評論災情，還飛回德拉瓦州渡假而被罵爆。近日他強調會與第一夫人吉兒親赴夏威夷勘災，卻被外媒抓包，拜登談話時似乎忘記毛伊島的名字，僅以「那座島」來代替。國際事務專家賴岳謙直批，美國總統權力很大，夏威夷六萬大軍也有消防系統，但官員都歌舞昇平，沒有積極協助救災，冷血無情，民主不應該是這樣玩的。

賴岳謙16日在《新聞大白話》節目表示，國家裡發生這麼嚴重的災害，拜登本來就應該要關注，而且美國總統的權力很大，擁有很龐大的資源，整個三軍部隊都是聽他指揮調遣，「什麼事都不做！他躺平、曬太陽、開心！」一天過去了，災情愈來愈嚴重，兩天過去了，燒了三天三夜。

「隔很近的軍隊，在那個地方歌舞昇平！美國軍人繼續過他的日子，六萬大軍耶！」賴岳謙強調，夏威夷美軍有第13空軍隊，而且空軍有自己的消防，海軍也有自己的消防，因為他們都擔心機場發生火災、擔心船發生火災，所以都有自己的消防系統。陸軍有整整一個師，有海軍陸戰隊，有這麼龐大一個軍隊，都駐守在夏威夷，然後對毛伊島一直在燒，就近在咫尺，卻沒有看到他們大規模地去協助撤離，那是他們家的事？

賴岳謙直言，看到這麼冷血的軍隊，看到這麼冷血的聯邦政府，雖然我們對美國政府的所做所為很不以為然，可是美國的人民還是人民，他們的命還是命，怎麼可以這樣無情地不顧他們？

「我們看到大陸的洪水，上下的人全部都關心、都投入！」賴岳謙提到，有一個上校因公殉職，有一個消防隊員因公殉職，有市長、政府官員因公殉職，因為都衝到第一線去救災。而美國的官員，繼續過他的高薪水的日子，喝他的紅酒，「真是情何以堪！民主不應該是這樣玩的！」

最新消息指出，白宮16日表示，美國總統拜登21日將偕同第一夫人吉兒前往夏威夷毛伊島野火災區勘災。