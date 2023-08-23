土耳其今天連續第2天關閉繁忙的達達尼爾海峽，以幫助消防隊員取水，用於撲滅觀光勝地恰納卡萊鎮附近的野火。

法新社報導，緊急救難人員表示，此起彼落大火帶來滾滾濃煙，昨天籠罩這個熱門海濱度假勝地的邊緣，他們致力控制火勢並已取得進展。

農業及森林部長尤馬克勒（Ibrahim Yumakli）在電視談話中說道：「今天情況比昨天好。我們的朋友們阻止火勢延燒，如果沒有風，下午狀況將會更加明朗。」

官員稱，大火已經導致1251人被撤離，其中48人因吸入濃煙而送醫救治。

大火也造成當地一所大學關閉，並迫使一間醫院醫生撤離部分病患，以防萬一。

達達尼爾海峽（Dardanelle Strait）連接愛琴海（Aegean Sea）和馬爾馬拉海（Sea of Marmara），恰納卡萊（Canakkale）還是特洛伊（Troy）遺址所在，當地因此成為熱門觀光景點。

上個月俄羅斯退出黑海穀物協議前，烏克蘭運糧船經達達尼爾海峽輸送穀物。

南部和西部海岸2021年遭遇毀滅性大火肆虐後，土耳其就一直在致力於緊急應變工作現代化。當時大火燒毀超過20萬公頃松林，至少奪走9條人命，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的因應作為遭到砲轟。

事件的嚴重程度升高環境問題在土耳其政壇的重要性，促使艾爾段致力推動延宕多時的「巴黎協定」（Paris accord）批准工作。