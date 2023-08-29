根據中央象局最新資料顯示，第9號颱風「蘇拉」中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，目前正向西北移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽及台灣東南部海面將構成威脅，氣象局預計今下午14時至17時間發布陸上颱風警報。

中央氣象局技正伍婉華表示，由於蘇拉颱風正持續接近，今起北偏西方向移動，預估未來將往西北轉西北西前進，氣象局預計今天下午到傍晚間將發布陸上颱風警報，目前蘇拉的強度仍為持在中度颱風。

伍婉華指出，周三、周四颱風最接近台灣，今日巴士海峽及東南部海面風浪將逐漸增強，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及南部沿海有長浪發生的機率；明起全台各海岸也都有長浪，今夜到明清晨暴風圈會影響台灣東南部、南部及巴士海峽一帶。

此外，隨著颱風的外圍環流移入，東半部今晚到深夜降雨趨於明顯，其他各地仍是午後雷陣雨；今下午起蘭嶼、綠島有8至9級強陣風，明起蘭嶼、綠島及恆春半島將有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，須特別注意。

伍婉華表示，第11號颱風「海葵」目前還是輕度颱風，目前兩個颱風距離約1600公里，未來距離是否拉近影響蘇拉的路徑仍待觀察，若蘇拉颱風的移動路徑更偏南，那麼影響就小。

另外，今日白天大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮及台東地區有局部36度以上高溫出現的機率，民眾需注意防曬及適時補充水分。