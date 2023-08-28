中央氣象局蘇拉颱風警報記者會

蘇拉颱風逐漸逼近，中央氣象局今（28）日23時30分發布海上颱風警報，蘇拉目前強度為中度颱風，未來將朝西北方向移動，因環境有助發展，預估未來強度會再增強，暴風半徑也會擴大，周三周四對台影響最鉅。

氣象局預報員表示，明（29）日上半天各地多雲到晴，東半部有零星降雨，時間越晚，東半部雨勢會再更明顯，周三、周四（30日、31日）東半部、高屏地區受到颱風影響，將有持續降雨狀況，有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局指出，第9號颱風蘇拉中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向北北西轉西北移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽將構成威脅。今(28日)晚至明(29)日巴士海峽及東南部海面風浪將逐漸增強，基隆北海岸、東半部及南部沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。

蘇拉颱風28日23時的中心位置在北緯18.0度，東經124.0度，即在鵝鑾鼻的東南方約540公里之處，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑80公里。