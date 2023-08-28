蘇拉颱風來勢洶洶，根據目前最新資料，氣象局表示，預估蘇拉今（28日）晚將重回強颱之姿，最快今晚發布海上颱風警報，最接近台灣的時間點則是周三、周四（30日、31日）。另外氣象局也公布各地暴風圈侵襲機率，其中台南以南高達6成，屏東的恆春、蘭嶼更分別高達76%、75%。

根據氣象局資料，蘇拉颱風周三時將通過台灣南方海面往大陸方向前進，台南、高雄、屏東、台東等4地被暴風圈侵襲的機率都在60%以上，其中屏東的恆春為76%、蘭嶼為75%。

根據氣象局資料，台南以南4縣市遭7級風暴圈強息的機率高達6成。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，蘇拉明天起持續接近台灣，預估今天深夜至明天清晨發布海上颱風警報，最快明天下半天有機會發布陸警，周三、周四是最接近、影響最顯著的時候，周三颱風強度達到巔峰，東半部地區及恆春半島有陣雨，北部及南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，周四颱風減弱，東半部及南部地區有陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣象局提到，位於關島北北西方海面的輕颱海葵未來移動速度快，預估周五（9月1日）雙颱距離最近，可能會引發藤原效應，不過具體影響仍依海葵的強度不同而定。