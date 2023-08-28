氣象局今天表示，預估晚間蘇拉會再增強為強烈颱風，最快今天深夜發海警；颱風海葵未來移動速度快，預估9月1日是雙颱距離最近的時候，藤原效應影響仍需視海葵的強度而定。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，中颱蘇拉還在往北移動的過程，有增強的空間，不排除晚間就會達到強颱的標準；明天起會朝西北持續接近台灣，預估中心在30、31日通過台灣南端近海，也是影響台灣天氣最顯著的2天。

黃恩鴻表示，目前預估今天深夜至明天清晨可能會發布蘇拉的海上颱風警報；明天下半天有機會發布陸警。

若依氣象局作業時間，最快發布海警的時間可能會是今晚11時30分，確切發布時間以氣象局宣布為準。

黃恩鴻指出，輕颱海葵目前結構還在組織中，未來路徑會朝琉球方向前進，但過程中的增強情況各國模式落差很大，因此還需要再觀察。

黃恩鴻提到，由於蘇拉移動速度約在每小時10公里左右，但海葵以每小時約20公里的速度行進，因此預估雙颱最接近的時間會是在9月1日之後，蘇拉、海葵分占台灣的西南及東北海域，屆時雙颱距離約1100公里，至於藤原效應影響情況則需視海葵當下的強度而定，仍有不確定性。

此外，黃恩鴻說，在海葵之後，關島附近海面的熱帶擾動仍會發展，不排除在31日會形成熱帶性低氣壓，但是否會增強為颱風則需要再觀察，若成颱會是今年第12號颱風鴻雁；然而31日在遠方的颱風丹瑞已消散，預估不會出現四颱共存的情況。

氣象局預估周三周四受蘇拉颱風影響最顯著。（氣象局）

黃恩鴻表示，30日蘇拉接近南部近海，對於東半部、南部山區有顯著降雨，可能有豪雨等級降雨；31日東半部持續降雨，中部、南部平地的雨勢也會較30日明顯。

另外，黃恩鴻提醒，30日至9月3日為年度大潮，新北至台南、澎湖、花蓮、成功等地區需防海水倒灌；30日至9月2日各地沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生。（編輯：李亨山）1120828