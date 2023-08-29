【全程字幕】中颱蘇拉入夜暴風增強！「這地區」傍晚發布陸警 氣象局：注意瞬間強降雨 @ChinaTimes ​

中颱蘇拉目前位於鵝鑾鼻東南方約 410 公里海面上，向西北轉西北西往台灣南部的巴士海峽接近，七級風暴風半徑約180公里，氣象局表示，預計於下午5時30分發布陸上颱風警報。

氣象局表示，目前蘇拉海上颱風警報範圍包括巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及台灣海峽南部，若路徑無特殊變化，預計於今下午5時30分發布陸上颱風警報。氣象局並指，蘇拉颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，其暴風圈逐漸進入巴士海峽中。

隨著颱風逐漸接近，今日東半部及恆春半島的降雨將逐漸增多，且雨勢越晚越明顯，周三、周四（30日、31日）是蘇拉颱風或其外圍雲系影響最顯著的時段，尤其東半部地區及南部山區雨勢最持續、明顯，有局部大雨或豪雨發生機率，周三颱風強度將達到顛峰，全台有雨。

周三、周四（30日、31日）是蘇拉颱風或其外圍雲系影響最顯著的時段，尤其東半部地區及南部山區雨勢最持續，預估雨量紫爆。(氣象局提供)

氣象局表示，今日巴士海峽及東南部海面風浪將逐漸增強，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及南部沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動注意安全。並發布陸上強風特報，今下午起蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，明天（30日）蘭嶼、綠島及恆春半島將有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，請注意。