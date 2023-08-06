行政院副院長鄭文燦在許淑華、馬文君等人陪同下，前往台14線春陽段勘災。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華拜託行政院副園長鄭文燦，不管是道路、電力搶修上，中央能全力予以協助。（楊靜茹攝）

立委馬文君說，農業災損金額初估高達9000萬元，希望農業部能從寬、從速、從優救助。（楊靜茹攝）

行政院副院長鄭文燦率交通部長王國材等人至南投縣仁愛鄉公所聽取災情簡報，隨後也在南投縣長許淑華、立委馬文君等人陪同下，前往台14線霧社至露山段勘災。鄭文燦指示，台14線埔里到霧社路段6日下午5時雙線搶通，部分路段掏空仍進行單線雙向管制，投82、投85、投89線等產業道路派國軍協助搶通，允諾全力協助災後重建。

許淑華指出，感謝中央調派空勤總隊6架直升機，載送2000公斤救援物資進仁愛鄉，將發祥村1名洗腎傷患、都達村1名孕婦送下山就醫，也協助受困奧萬大園區共43人安全撤出。

許淑華認為，仁愛鄉很多道路不通，如台14線84公里處、春陽段因路基流失，希望也能盡快搶通，至少開放單線雙向通行，這樣才能挺進都達等部落救災，居民農作物也能運下山；目前仁愛鄉尚有500多戶停電。

立委馬文君說，花卉、蔬果、茶葉面臨非常大的災損，災損金額高達9000萬元，希望農業部從寬、從速、從優救助；另外受災民眾的經濟生活遭遇困難，盼中央提供救助金等方式，協助災民度過難關。

鄭文燦表示，隨著道路搶通，電力將逐漸修復，目前還有500多戶未復電，希望台電加派人力搶修，電信部分先恢復室內電話，45個行動基地台也會隨後修復，失蹤人員部分由公所及村辦公室提供協助。

會後許淑華陪同鄭文燦等人前往春陽部落勘災。鄭文燦說，台14線埔里到霧社路段搶通，不過部分路段地基掏空、坍方嚴重有危險性，還是會進行交管，除派遣國軍協助仁愛鄉公所搜救後，也要求公路總局加派人力及機具，協助投82、投85、投89及產業道路搶通，有關農損將要求原民會與農業簿提供協助，有關橋樑、道路，中央將積極協助縣府災後重建。