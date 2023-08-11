今年第7號颱風蘭恩暴風圈已觸及日本小笠原群島。日本氣象廳預估，蘭恩的威力將持續增強，暴風圈會大約在15日即日本傳統節日「盂蘭盆節」期間觸及日本本州等地。

日本放送協會（NHK）報導，今天午間小笠原群島的父島、母島已籠罩在颱風暴風圈內。父島於當地時間上午11時測得最大瞬間風速每秒25.2公尺。

隨颱風接近，小笠原群島海水水位增高，很可能出現滿潮或大浪帶來的災情。

降雨部分，小笠原群島到12日中午前，部分地區24小時降雨量最多可能達150毫米的強烈雨勢。

日本氣象廳的颱風路徑潛勢預測圖顯示，颱風15日左右會相當接近東日本及西日本等地。

而颱風中心預估蘭恩15日從日本三重縣登陸，16日上午從石川縣出海。

日本氣象廳觀測，當地時間今天午間12時蘭恩的中心位置在父島東方約80公里海面上，以緩慢速度朝北移動，目前中心氣壓940百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1120811