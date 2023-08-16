日本東海道與山陽新幹線鑒於今年第7號颱風蘭恩來襲，8月15日實施預防性停駛，原本今天上午已從首班車復駛，但不久後又因大雨超標再度停駛逾5小時，造成旅客擠滿各大車站。

日本放送協會（NHK）報導，JR東海公司表示，今天上午全線停駛的東海道新幹線，已在下午2時10分恢復全線行駛。JR西日本也表示，山陽新幹線新大阪站到博多站雙向列車，已在中午12時30分左右復駛。

日本共同社報導，蘭恩侵襲日本關西地方正值「盂蘭盆節」連假期間，8月15日在名古屋站到岡山站間實施預防性停駛的東海道及山陽新幹線，已從今天首班車起復駛，因此一早就可以看到乘客前往各車站準備搭車。

不過，沒想到就在東海道新幹線復駛不久後，又因為大雨超標而再度停駛，各大車站都被準備搭車的旅客擠得水洩不通。

JR設置在靜岡縣富士市的雨量計，今天上午8時30分左右達到管制標準，因此停駛三島站到靜岡站間雙向列車；但之後停駛區間進一步擴大到東海道及山陽新幹線全線。

在東京站外等待新幹線復駛的63歲男性，原定要前往甲子園球場為母校加油。他說，原想好不容易列車復駛了，可以趕得上比賽，沒想到又停駛了。

從京都到東京觀光的67歲河合由美子坐在行李箱上說，沒想到在旅程的最後竟然碰上這種事。

新大阪站也有許多旅客在等待新幹線復駛，民眾在專用窗口大排長龍，也可以看到有民眾因為得知再度停駛感到失望，直接坐在站內通道上。