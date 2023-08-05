一名銀行員阿國在交友軟體上認識一名正妹人妻小美，得知她因為玩股票當沖慘賠急需補足資金，竟表示只要她願意當性奴就可以借錢。兩人一拍即合，當晚約在阿國住處激戰2回合，阿偉意猶未盡，頻頻傳訊問「下次還可以嗎」、「妳很敏感很濕捏」，小美也答應可以再約，未料兩人訊息卻遭小美丈夫看見，怒向阿國提告求償100萬元。法院審理後，認定阿國侵害配偶權，判他應賠償20萬元。

根據判決書，擔任銀行員的男子阿國，透過交友軟體認識正妹人妻小美。因小美提到投資股票慘賠，隔日就須償還9萬元，阿國就對小美表示可借款應急。小美隨後問到：「你直接跟我說我要怎麼做好嗎」，阿國則回稱「當性奴隸啊」

隨後兩人互相加line，小美主動傳送照片後，阿國驚為天人說：「你看起來蠻漂亮的，我是可以借你 但不敢借太多，你覺得你跟我做一次可以拿到多少，而且我很久沒做了很想做，只要你ok我ok價碼談好就可以」，其後2人約定時間後，小美前往阿國住處，當晚就發生兩次性關係，阿國也依約匯款3萬元。

阿國事後意猶未盡還傳簡訊問小美，「我表現還可以嗎，下次還可以找妳嗎?感覺有滋潤到，妳很敏感很濕捏！」，小美也回稱:「真的很誇張，很怕還不了你」同時表達感謝借款之意。

未料小美丈夫因為有察看手機習慣，兩人的對話權遭到他發現，氣得向阿國皮出性侵告訴，但經新北地檢署處分不起訴。隨後丈夫又對阿國提出侵害配偶權告訴，並求償100萬。

法官認定，阿國與小美發生性行為時，應該已知她是有配偶之人，卻仍與她合意發生性行為，已足以破壞婚姻生活之圓滿安全及幸福，並致丈夫處於難堪之境地，已侵害配偶權， 判賠20萬元。