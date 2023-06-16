高雄市民進黨議員黃明太。（資料照片）

高雄市民進黨議員黃明太疑涉入炒股案，橋頭地檢署檢方指揮調查人員昨日到他服務處及住家搜索，將黃及3名家人帶回偵訊，訊後諭知黃200萬元交保；黃明太表示，他的股票從頭到尾根本沒有浮動過，這次被檢調搜索覺得莫名其妙，相當無奈，希望檢調盡快還給他清白。

黃明太在擔任市議員前是位企業家，並以創立的環保科技業發跡，先後共成立平和環保科技、永紘營造、和勤精機等10餘家公司，其中有2家為上市公司，可說是成功的企業家，不過黃明太自2018年轉戰政壇，當選市議員後就卸除負責人職務，以問政服務選民為優先。

黃明太過去曾捲入炒股案爭議，2022年獲不起訴處分，昨日再次傳出其住家及服務處遭檢調搜索，檢方強調，目前案件在偵辦無法透露，不過據悉，檢調昨日搜索行動，包含妻子及兒媳都被帶回偵訊，疑與黃明太旗下的某家公司舊案有關。

黃明太表示，他的股票從頭到尾根本沒有浮動過，這次被檢調搜索真的覺得莫名其妙，也相當無奈，若有犯罪他一定承擔，但若沒有就請趕快還他清白，他不想有政治聯想，但他前後2次被調查都是在議會質詢罵完人後就出事，時機點真的太過巧合。