蛋黃區的危老重建案，紛紛開花結果，公開銷售！據專業市調機構今（22）日的最新調查，今年上半年北台灣案金額，比去年同期，激增1倍以上。

據住展雜誌統計，今年截至6月15日為止，北台灣危老重建案推案量約607億元，遠超過去年同期（292.6億元），增幅達107.45％，且推案量再增加155.48億元便能追平去年全年案量（762.48億元）。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年危老推案量高於去年同期水準，原因之一是今年指標建商回防蛋黃區推案，使相對高價區如台北大安、新北板橋的危老新案數量增加。

成采錡表示，下半年房市將遭受政經局勢變化、央行房市管制措施及《平均地權條例》新制等因素影響，業者推案態度趨於謹慎，整體推案量萎縮機率上升，將使危老案量成長受限；不過，因建商回防蛋黃區推案現象未止，以目前線上籌備中建案推估，今年全年危老推案量有機會來到800億元。

成采錡分析，若觀察各都市的表現，台北市依舊是危老建案最多的地方，今年截至6月中旬，推案量已達412.1億元。

其中，以大安區、大同區，危老新案數量較多，兩區都已有5個危老建案公開銷售，案量較大的代表建案有大安區「鑄慕」、大同區「國王雙子星」等。

新北市危老建案也不少，且上半年還沒過完，就已有18個建案進場銷售，推案量上升至165億元。