新北板橋幼兒園餵藥案檢方仍在調查中，不過民進黨新北市議員戴瑋姍卻接擭家長投訴，稱教育局的「新北校園通」APP設置私幼案件說明專區，並以圖卡顯示該案「餵毒」是謠言，卻又稱檢察官尚在釐清，質疑新北市府公器私用，企圖帶風向，洗白餵藥案。

戴瑋姍指出，新北校園通APP是作為記錄學生獎懲、課表、借閱紀錄、成績查詢之用，但如今卻被拿來公器私用，作為選舉工具，假澄清事實之名，行帶風向之實。

戴瑋珊強調，板橋案檢調尚在調查當中，是否「餵毒」尚無法定論，但市府卻企圖用汐止案模糊板橋案，呼嚨事件已經落幕，一切都是烏龍。戴瑋姍也質疑，若餵藥案真如侯友宜和教育局所說是「烏龍一場」，應該即日起恢復許可，讓幼兒園繼續營業，怎麼還不見他撤銷先前「錯誤」決定？

戴瑋姍表示，新北校園通是便於家長了解小孩在校園的情形，如今變成選舉工具讓他們非常反感，而幼教聯合總會還壟斷幼教老師的發言權，用拒絕餵藥來情緒勒索，製造親師關係緊張、社會紛亂與對立。