清華大學附設桃園醫院將以BOT案的方式展開營造，並委託高雄醫學大學興建經營，行政院副院長鄭文燦（中）受邀出席簽約記者會。（劉宗龍攝）

籌畫多年的清華大學附設桃園醫院將以BOT案的方式展開營造，並委託高雄醫學大學興建經營。兩校於今(4)日舉行簽約儀式，高醫將投入百億元經費，在桃園航空城興建大型智慧醫院，第一期目標總病床數515床，預計2024年動工，2028年完工啟用。

行政院副院長鄭文燦、財政部部長莊翠雲、教育部主秘廖興國與桃園市副市長王明鉅等人皆受邀出席上午舉行的記者會。

「國立清華大學桃園醫療暨教育研發園區」為教育部主管金額最大的民間參與公共建設案。清大表示，這起BOT案的土地由桃園市政府撥用，占地7.2公頃，其中5公頃規畫為醫療園區，初期目標將設一般病床329床，再加上特殊病床186床，第一期目標總病床數為515床，未來將逐年增設至910床，成為醫學中心等級的教學醫院。另2.2公頃則為教育研發園區，第一期將由高醫建設實驗室、教室及醫護、醫學生實習宿舍，第二期則由清華自行籌款開發醫療育成中心及研究中心。

鄭文燦指出，此案是他擔任桃園市市長時推動，2019年即與清華大學簽訂「桃園市醫療暨教育園區合作意向書」，提供桃園航空城A16站7.2公頃的土地作為醫療園區。

鄭文燦說，桃園市航空城需要國際醫院，以填補青埔、蘆竹、大園、觀音和新屋地區醫療資源的不足，也將結合航空城地利優勢，發展國際醫療。而歷經4年的努力，清大與高醫展開合作，勢必能開創新局。雖然他的身分由市長轉換成副院長，但對此案的支持不會改變。

清華大學校長高為元提到，此案是公私部門合作夥伴的最佳範例。清華與高醫將攜手合作，將AI人工智慧、大數據、基因編輯等最先進的科技轉化為醫療服務，嘉惠地方民眾，並發展國際醫療。清華附醫也將成為最新的醫學教育平台，培育具有使命感、多元視野的未來醫師。

高雄醫學大學校長楊俊毓說，非常榮幸與清大攜手推進國內醫學教育的重要里程碑。未來，高醫大及醫療體系將以「深耕桃園、永續經營」的理念，建立照顧桃園民眾急重症與特色醫療的健康基地。

高醫指出，清華附醫將採取一次規畫設計、逐年分階段開床擴充，由於服務區域人口以青壯年居多，出生率高，醫療需求以癌症治療、急重症醫療照護及整合性慢性疾病照護為主。整體醫療營運架構包含預防醫學、社區醫療、臨床醫療以及居家醫療等面向，提供完善的門診、急診及住院服務，導入內、外、婦、兒科及其他醫療專科等39個醫療次專科，致力成為桃園地區民眾最信賴的健康福祉醫院。