一是在「好好退休」專案架構下新推出「好好長大」活動，同享專案基金由專家把關、免手續費、低經理費的好處，並提供20歲以下開戶直接享有基富通全平台終身0手續費的VIP資格，讓理財教育向下扎根。二是新增3個基金品牌、2個保險品牌，總計參與基金公司27家、保險15家，專案基金增加7檔生力軍，總檔數達52檔，許多都是各類型旗艦或得獎基金，省去篩選標的的簡單理財法。

「好好退休準備平台」響應金管會資本市場藍圖，提供國人一站式退休理財規劃服務，由臺灣集保結算所、投信投顧公會、證基會、壽險公會共同主辦，國內最大基金交易平台－基富通負責執行，自2021年9月開辦以來，引導超過2萬名國人定期定額自主理財，每月扣款總金額超過1.3億元。

若加上「好好退休」前身－「好享退」，由基富通執行的兩大退休專案合計參與人數超過8萬人、每月扣款總金額逾6.5億元，而且雖然歷經近2年市場動盪的考驗，各類型基金都不負所托，自成立以來定期定額平均都繳出正報酬的成績。

基富通董事長林丙輝表示，「好好退休」目的在緩解高齡化社會趨勢下國人都會面臨的退休課題，而且不僅希望喚醒國人及早做好退休準備，更希望喚醒年輕父母等族群，協助為孩子準備教育基金，做到「顧老又護小」的目標，因此今年擴大延伸「好好長大」活動。

林丙輝更透露，他最早就參與過「好好退休」前身－「好享退」專案，而且現在依舊定期定額持續扣款當中，用親身參與來鼓勵國人，在政府勞保、勞退或公保等社會保險之外，還要做好第二層防護，讓退休生活能夠快樂多一點、遺憾少一點。

基富通總經理王浩宇表示，參加「好好退休」的投資人中，40歲以下合計占近5成比例，無論青壯年、20歲以下族群都有提高，細究背後原因發現，除了越來越多年輕人已及早展開退休準備的行動，更有不少家長透過專案基金幫小孩存錢。

王浩宇表示，過去幫小孩儲備成長基金，因為金額不多、選擇有限，大多以活期存款為主，累積20年下來都被通膨吃掉大筆財富，而「好好長大」活動提供低資金門檻、免手續費、低經理費，又有專家協助篩選出長期績效表現穩健的基金，適合用來長期規劃孩子的成長或教育基金。