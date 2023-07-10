面板大廠群創已經完成新一波組織瘦身，公司證實6月底已經結束「65專案」優退措施，逾300名員工申請優退，藉此降低人事成本，力拚在面板景氣復甦期能夠加速反彈。

ETtoday報導，群創符合資格且在期間內申請的員工，得以「年資／2+3.6個月」的條件退休，共有超過300人申請。群創去年淨損279億，每股虧損2.76元，寫下近十年新低，公司也加速轉型腳步。

群創將組織調整為「顯示器領域群」與「非顯示器領域群」兩大方向，顯示器領域群集結兩大顯示器事業群BGs，將專注於面板本業的深耕，而非顯示器領域群包括三大非顯示器事業中心BUs，拓展醫療、車用、半導體產業等領域的市場。

群創董事長洪進揚曾在5月底的股東會上表示，過去面板業處於景氣循環當中，好的時候可大方配股息，景氣下滑則進入虧損狀況，希望未來能在資本支出不變情況下，把更多產能投資在產品升級，或非面板產品的應用上。