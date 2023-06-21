分析師指出，端午長假前夕，台股順勢拉回震盪，短期技術面雖拉回降溫但仍未轉為弱勢格局。在現階段偏多上漲過程中，大盤指數不用太擔心，AI、軍工、旅遊和面板等族群，後市仍猶有可為，不妨考慮抱股過端午，但若是族群漲幅已高，需留意獲利回吐賣壓，不宜過度追高。

盤面上，台積電(2330)開低壓在平盤下方整理；輝達創歷史新天價，AI股炙手可熱，華擎(3515)大漲7%、金居(8358)漲幅都逼近7%、廣達(2382)買單積極，晨盤重新站回5日線；漢翔奪逾百億元大單，軍工股超旺，事欣科(4916)再度狂飆、邑錡(7402)一度攻停；觀光股多頭氣勢旺盛，富野(2736)、華園(2702)晨盤皆衝至漲停板，雲品(2748)爆量大漲逾5%，不過，高檔有壓，股價又瞬間被壓低；面板族群反彈，友達(2409)及群創(3481)漲幅都在3%以上。

保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，統計台股5月來重獲外資買盤回補，不到兩個月的時間，單就外資法人已回補超過2400億元，且明顯集中在AI應用相關標的，因此電子指數再度成為三大指數中最為強勢的類股，進而帶動指數目前站上去年4月相對位置。

廖炳焜進一步指出，在現階段偏多上漲過程中，目前融資餘額僅1900億，相較於去年4月差不多點位的2650億仍有段差距，顯示散戶大軍並未大舉進場，整體資金結構仍屬健康，惟須留意短線漲幅較大，且即將進入端午假期，投資人不妨趁拉回至萬七整數關卡或月線時進場布局。