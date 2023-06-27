聯德控股-KY今年第1季董事會核准啟動500萬美元資本支出計畫，將於墨西哥克雷塔羅設立新廠，今年第4季建廠完成，明年第1季試產，主要出貨給歐美汽車零配件客戶，第一期設備今年10月進場，以目前汽車投資項目估計，1年產值可達10億元。墨西哥廠不僅僅針對汽車零件，目前年營收3億元的低軌衛星未來也會在墨西哥生產。由於美中貿易關係，加上客戶需求，聯德控股-KY相當看好墨西哥廠發展。

今年汽車零件營收占比已經達到5成，捷克廠前年開始獲利，隨著汽車項目持續增加，今年營收可望較去年成長3倍。新能源車趨勢不變，大陸、歐洲陸續迎來換車潮，除了新能源車電池包需求外，目前汽車零件像是安全氣囊等，都適用於燃油車及電動車，未來10年汽車接單穩定，今年汽車零件營收占比估計達6成。

聯德控股-KY也取得國內AI伺服器大廠訂單，包括滑軌及散熱訂單，明年第1季放量交貨，一年估計有2萬台AI伺服器的產量，另外，還有伺服器機櫃出給美系資料中心。

該公司前5月營收16.11億元，年減41.74％，第2季雖然健身器材及3C產品客戶還在消化庫存，但整體營收有望優於第1季，以目前訂單來看，客戶庫存去化接近尾聲，且去年大陸封城導致汽車零件營收也受影響，今年下半年營收會比去年下半年25億元有所提升。法人估計今年營收約50億元，每股盈餘約5元，明年隨著AI伺服器量產及墨西哥廠產能開出，目標拚回到以往每股7~8元以上水準。