特斯拉第二季交車46萬6,140輛電動車，較前一季成長10%、比去年同期大幅成長83%。

根據Refinitiv所做的預測調查，受訪的9位分析師對特斯拉第二季交車的預測平均值為44.5萬輛，最低預測43萬9,875輛、最高預測45萬輛。

該全球身價最高的汽車製造商第二季產量比交車量多出13,560輛，為47萬9,700輛，但這個差距較第一季的17,933輛縮小。

Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，對特斯拉而言，降價是打了一次好牌，並帶來巨大紅利，尤其是中國市場。交車量遠遠超出市場預期，料將重創特斯拉空頭。

Ives並表示，我們認為特斯拉的利潤將在未來幾季落底。

特斯拉第二季在其僅次於北美的第二大市場中國的銷量料將創下新高記錄，儘管面臨當地市場龍頭比亞迪的激烈競爭。

特斯拉從去年底開始在中國降價，導致第一季利潤遭到侵蝕。針對這場價格戰，其執行長馬斯克在4月放話，在經濟疲軟與競爭加劇之際，特斯拉的首要之務是衝刺銷售增長，然後才是獲利。

此後，特斯拉加大所有產品陣容的折扣力道，一方面去化庫存，同時也讓所有Model 3電動車自6月起得以享有7500美元的全額聯邦補貼。

第二季特斯拉交付44萬6,915輛Model 3和Model Y，以及19,225輛Model S和Model X高檔車款。

此外，特斯拉近來在電動車快充領域的捷報頻傳，福特汽車和通用汽車等汽車製造商以及越來越多快充設備廠同意採用特斯拉的北美充電標準（NACS）。