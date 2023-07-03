神雲總經理林聰良日前法說表示，今年7月起承接intel DSG伺服器的業務，初期因服務客戶增加，費用可能成長，但對營收和毛利率都是正向。神雲過去CSP(雲端服務供應商)客戶與企業客戶業績佔比各半，今年CPS客戶的比例下滑，企業客戶的佔比拉高，不過估計後續會逐漸恢復平衡。

而在因應地緣政治及考量供應鏈分散風險，神達投控在上周公告將先以1156.5萬美元（約合新台幣3.61億元），取得越南河內市富川縣大川社南河內輔助工業區第一期CN02地塊之部分土地使用權，預計最快2023年下半年後就有新產能加入。

神達也將於近期在越南成立子公司，此回於工業區取得之逾2.4餘萬坪土地，預計將建置包括前段SMT的伺服器主機板及後段組裝產線外，後續旗下神達數位的產品線如車用、其它智慧工業應用相關裝置等，也可望逐步加入。

目前神達在中國及台灣的產能比重約維持在7：3左右，未來越南的生產線將取代一部分在大陸的產能，至於實際的分散情況，仍在規畫中。