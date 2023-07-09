永豐投顧分析：台、美股市最重要的財報觀察指標當屬AMD及NVIDIA了，畢竟身為AI領頭羊，AI需求是否如上季所述業績大爆發，非常值得留意，只是兩者財報的揭露時間落在8/2及8/23日，尚待時間驗證。而7/10前上市櫃公司將揭露6月營收，預期6月營收尚未恢復過往的拉貨水準，營收公布可為觀察業績不佳對股價是否有影響的先行指標。在第二季業績部分，FactSet數據顯示美國標普500第二季獲利預估約為年減6.5％，為2020年以來最差的一季，至於台股部分，統計上市櫃公司4至5月營收年減約11％，而根預估，台股企業獲利於第二季度則是衰退42％。

安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示，AI帶動新一波科技業的結構需求，相關供應鏈全部都在台灣，為台灣帶來結構性的利多。今年內在雲端大廠預算不變下，短期經濟逆風下AI伺服器需求雖將排擠傳統伺服器，但中長期兩者將一起成長。

其次，潘育憲表示，半導體庫存去化進行中，但速度緩慢，觀察終端消費復甦以掌握週期下行末端時的反轉機會；半導體第二季落底確定，下半年將隨著AI、伺服器與電動車迎來不錯的復甦力道。

另一方面，潘育憲表示，今年通膨升息趨緩加上生成式AI需求，個股評價回升先於獲利復甦，隨著時序步入下半年，7月財報季若出現震盪調整，亦提供長線布局時點。儘管台股評價已大幅提升，但透過主動選股後市仍可期。