美國在台協會（AIT）擬租用內湖閒置校地擴建，立委高嘉瑜更進一步要求 AIT「敦親睦鄰」，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱則嗆高嘉瑜，擴建對內湖和台美關係都有正面影響，高嘉瑜若為了內湖人、台灣人好，應提出資料客觀討論，而非鼓吹「疑美論」。對此，高嘉瑜表示，從頭到尾都沒有要鼓吹疑美論，過程中也提到台美關係越來越好，美方重視台灣才會選擇內湖來做AIT，對內湖人來說與有榮焉，只是希望能做好溝通。

高嘉瑜指出，台灣跟美國都是民主國家，民主程序很重要，內湖民眾素質也很高，所以希望美方可以在溝通過程知道AIT對台灣重要性，很多人斷章取義擷取片段，過程是說AIT對於地方的幫助是什麼，她請外交部必須做好說明，不要製造對立，「敦親睦鄰」也是希望能讓民眾了解AIT，建立互動關係，也是請外交部協助。

高嘉瑜表示，台北市府第一時間認為因為少子化沒有設校需求，卻沒有考量到地方的想法，包含公幼、長照、停車場，這些都是長期討論不能忽視，如何提出替代方案讓民眾接受，這本來就是民主程序，大家都可以表達意見，絕對沒有用這件事情製造對立，去鼓吹這件事情有疑美論的人，才是製造台美紛爭對立，這樣行為非常不可取。