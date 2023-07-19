美國在台協會(AIT)爭取內湖國中金湖校區的用地進行擴建，引發內湖居民強烈反彈，AIT處長孫曉雅表示，AIT了解在地居民對此非常關切，AIT希望當社區的好鄰居，至於外傳是否要作軍事或撤僑用途？她坦言，目前並未有具體規畫用途。

孫曉雅今天召開記者會， 媒體詢問AIT擬爭取校地擴建引發當地居民反彈，也有學者擴建案可能作為軍事用途或兩岸爆發戰爭時撤僑之用。

對此，孫曉雅表示，AIT了解在地居民對此相當關切，也看到居民參加說明會表達想法，知道許多居民會使用AIT／T周邊的空地，因此期盼能發揮更多用途。

她強調，「我們想當好鄰居」，AIT有三分之一的美國同仁住在內湖，他們的孩子也在內湖上學，日常生活中也會使用到周邊的設施，上班日這些同仁也會來到內湖上班，我們也是這個社區的一分子。

至於爭取該土地的用途，孫曉雅坦言，目前我們並沒有具體規劃，希望如果有機會的話，可以使用旁邊這塊土地進行擴建，AIT也正在與相關機關合作，希望可以更好的討論這項議題。AIT也很重視在地居民的寶貴意見，期待透過正常管道處理這個議題。