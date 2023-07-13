美國在台協會（AIT）傳出欲使用目前現址旁的校園用地作為擴建用地，引發議論，外交部與相關單位12日舉辦座談會，但在地民眾幾乎清一色反對AIT擴建計畫。前立委郭正亮表示，美國認為台灣未來會是在亞洲最重要的基地，一定會增加人事，而先前美駐香港領事館編制的1000人，在國安法通過後都被打散，當然會塞來台灣，「這裡面一大堆人都是CIA的」。

郭正亮今(13日)在政論節目《國民大會》表示，若AIT擴建之後，將會變成美國全球第三大的大使館，比駐北京使館還大，AIT也被質疑在台灣只有600名員工，為甚麼需要那麼大的地方，所以才講說要蓋倉儲、停車場、員工休閒中心等理由，因為AIT「就是要用一個封閉區」。

郭正亮斷言，AIT一定是要增加人事，講白了，美國在香港的領事館本來編制是1000人，結果香港國安法之後這些人都被打散，當然會塞來台灣，「這裡面一大堆人都是CIA的」，因為美國認為，台灣未來就是美國在亞洲最重要的基地，所以一定會增加人事。而且AIT擴建案不是哪一個政黨的案子，外交部每天說台美關係堅若磐石，但在台北市政府也已經通過，已經進到居民座談的階段。

郭正亮續指，AIT現址不是購買，而是「租」，租期99年跟香港一樣久，而租金總共才3億多，一年只有300多萬，「這太便宜了」，擴建之後要AIT會用做甚麼用途也是一大重點。