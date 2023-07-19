民進黨總統參選人賴清德民調持續居於第一，但難以突破四成的天花板，媒體報導指出，賴的政見將由「賴清德的林全」、前文化部長鄭麗君統籌智庫和民間建言，而鄭麗文和駐美代表蕭美琴都被認為可擔任賴清德的副手。前立委郭正亮分析，蕭美琴雖能與賴互補，但明年到蔡英文卸任之前，對美關係很重要，蕭不一定能離開美國，而鄭麗文的知名度較低，與賴的同質性高，都是深綠、偏內向，對選情加分不大。而柯的副手則應是「專業取向、穩重」做互補；國民黨過去要考慮省籍因素，今年侯友宜則是要拉攏深藍。

據《鏡週刊》報導，賴清德的政見主軸將以「國家希望工程」展開擘劃，由被黨內稱為「賴清德的林全」的鄭麗君負責統籌，3路統整黨智庫、民間智庫和企業界建言。

媒體報導，民進黨內稱前文化部長鄭麗君是「賴清德的林全」將負責統籌政見，前立委郭正亮分析，鄭可能會是副手人選，但對選情加分不大。（趙雙傑攝）

郭正亮今在民眾黨網路節目《踢批批開講／眾亮集》先是笑說，「『賴清德的林全』是甚麼意思?林全有票嗎?」不過郭正亮也推測，鄭麗君「可能是要當副手」，因為本來就傳出賴的副手是鄭麗君或蕭美琴。

郭正亮指出，駐美代表的任務蠻重要，「蕭美琴走得開嗎?」賴清德訪美是蕭幫忙運籌帷幄，但蔡英文的總統任期是到明年的5月20日，這期間的對美關係很重要，「真的要把蕭美琴調回來嗎?」蕭美琴與賴清德的互補性更高，因為美國有疑賴派、賴對美國也不太熟，但至少蕭美琴是美國完全能接受的人選。

至於鄭麗君，郭正亮坦白講，只是在文化部長任內跟文化界比較熟，但對選舉來說作用有限，因為本土的藝文界本來就一面倒的支持賴清德。鄭本來就有在一些智庫，但都非常小眾，而她本身的知名度並不高，「大家對她有一些幻覺」，清新、形象好，但這在選舉中沒什麼作用，選舉是要直接拜票、講話有哏，鄭麗君並沒有這2個特質。副手是要補候選人的不足，鄭麗君與賴清德的同質性非常高，都是深綠，也都不是「人來瘋」的特性，本質上都有點內向。

對於民眾黨總統參選人柯文哲的副手人選，郭正亮也提出建議，要找女性，柯之前說的條件也是女性、非政界、中南部，因為柯文哲的個性是「到處人來瘋」，副手就要讓人感覺「專業取向、穩重」。

郭正亮也指出，美國選舉的經驗顯示，副總統加分的效應不會影響超過1%，但台灣選舉有複雜因素存在，像本省、外省的省籍因素，國民黨就會很注重省籍平衡。而今年是本省人侯友宜參選，就會去拉攏黃復興、深藍的族群，像是找金溥聰擔任競辦執行長，去延伸到前總統馬英九，補足這一塊。