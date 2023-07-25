民進黨總統參選人賴清德24日晚間在台中市進行不公開行程，參加信賴台灣之友的餐會，根據在場人士轉述，賴清德指蔡英文7年多的總統任內，執政表現比馬英九好，卻有不滿民進黨的聲音，他認為是認知作戰、假訊息造成，但民進黨未把正確訊息向民眾告知，要好好檢討，加強對外論述。PTT鄉民表示「現在網軍都是賴導的人，到底誰在帶風向」、「當初誰在求側翼不要霸凌他的？」、「民主不是本來就有不同的聲音嗎？」

根據《自由時報》報導，24日晚間參與餐會的，除了信賴台灣之友的幹部，還有立委參選人及市議員等。據在場人士轉述，賴清德表示，蔡英文執政能力比馬英九強，不管在長照、托育及防疫政策，還有國家財政都做得比馬英九好，但為何社會上還有下架民進黨聲音？他認為是認知作戰、假訊息所致，而民進黨要好好檢討未把正確訊息提供給民眾，未來要加強論述。

賴清德並強調，要跟自由民主的國家結合，他以打籃球作比喻，例如日本是前鋒，台灣是小前鋒，美國是中鋒，澳洲是後衛等。會中有人詢問，賴清德前兩天才來台中，當晚又專程跑來台中聚會，是否代表台中非常重要？賴清德直言，民進黨在中台灣如果贏了，民進黨就贏了。

PTT鄉民表示「哪有不滿的聲音，不要亂講好嗎」、「民主不是本來就有不同的聲音嗎」、「認知作戰好好用，啥都能用」、「側翼：抱歉，7年政績空洞到我只能人格攻擊」、「完全沒有不滿，媓城內一片和諧」、「現在網軍都是賴導的人，到底誰在帶風向」、「確定不是自我感覺良好跟同溫層嗎」、「傾聽人民不滿的聲音->那些都是認知作戰」、「少子化作戰成功，房價愈漲愈高，建商大發財」、「拿到權力就變了」。

還有人說「認知作戰跟假消息都是民進黨的專業，再裝嘛」、「講政府和黨的壞話都是認知作戰」、「拿到權力就忘了自己4年前是怎麼被DPP網軍對付的」、「笑死，當初誰在求側翼不要霸凌他的」、「原來有執政是100％滿意聲音，其他都認知作戰」、「敢嘴你就是同路人」、「哇，現在是甚麼專制政體的發言嗎」、「不能有不滿聲音，那跟北韓有什麼不同」、「直接無視反面聲音欸」、「請蔡總統要求網軍停止攻擊我！」