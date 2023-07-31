2024大選備受各界關注，其中民進黨總統參選人兼黨主席賴清德的民調雖長期領先，但日前也有民調指出，有6成民眾希望明年政黨輪替。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆預測，台灣目前確實有不少人希望政黨輪替，但最多僅5成，此外，他也點名總統蔡英文與民進黨政府官員，稱現在民怨四起，他們「不該深自反省檢討嗎？」

游盈隆今（31）日在臉書發文表示，近期時常聽到「6成的人希望政黨輪替」的說法，但這並非是事實。他解釋，上述說法的根據，可能是網路民調，但一般而言，不管用了什麼加權方法，網路民調都無法有效、精確地推論台灣全體選民這個「母體」。

游盈隆提到，近期觀察和研究發現，台灣社會不滿蔡政府和民進黨的力量已大於支持，但支持政黨輪替者的比例頂多接近5成，絕不可能到6成，這是因為台灣有很多人是「政治絕緣體」，對政治冷漠、沒興趣，也不想了解。

游盈隆直言，單靠在野黨陣營喊出「6成民意希望政黨輪替」不至於明年就會發生，「如果可以這樣，那成天唸咒不就成了？」他提到，政黨輪替是個浩大的政治工程，不能單靠主觀願望，而是要靠政治藝術，將可能發生的事變成不可能，或將不可能發生的事變成可能，因此，藍白要如何合作就相當的重要。

另外，游盈隆也點名，蔡英文領導的民進黨政府完全執政7年多，在最後1年卻人心浮動、民怨四起，從總統到以下各級決策官員和民意代表，不該深自反省檢討嗎？