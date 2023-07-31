農委會、環保署8月陸續升格「農業部」和「環境部」，農業部長將由農委會主任委員陳吉仲接任，藍委批陳吉仲「無能的主委也只會是無能的部長」，前立委郭正亮更曾直言陳是「最無能的官員」。國民黨台北市議員徐巧芯強調，陳吉仲明明這麼顧人怨，民進黨為何依然請他擔任部長？現在終於看懂了，因為他升任部長後第一件事就是出席賴清德的後援會狂拍馬屁，直批陳吉仲只想著權力，不搭理人民，誰懂巴結誰上位。

「陳吉仲當了農業部長的第一件事，就是拍賴清德的馬屁！」徐巧芯今(31日)在臉書發文提到，今年1月，媒體舉辦一個網路投票，請大家票選「哪個位置的首長最該換人？」時任農委會主委的陳吉仲勇奪第一。進口萊豬、石斑魚和不少水果無法銷往大陸，卻只會喊抗中保台？明明這麼顧人怨，民眾都不喜歡，民進黨依然讓農委會升格後請了這位小英男孩擔任部長。「我以前一直不理解為什麼，現在終於看懂了！」

徐巧芯直批，陳吉仲上任農業部部長以後，正事不做，第一件幹大事就是去幫忙民進黨選舉，出席賴清德的後援會，狂拍馬屁，直接說「賴清德有總統格局」。仔細一看，他口中的「格局」，就是升格農業部（然後他才有部長可以當）。

「吉仲果然很急，求官很急嘛！」徐巧芯強調，陳吉仲才剛當上部長的位置還沒坐熱，當然要往下一個主子身上阿諛奉承。國家的悲哀就是政務官只想著權力，不搭理人民，並且更高位的政治人物不懂也不願選賢與能，而是誰懂巴結誰上位。