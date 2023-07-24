國民黨於23日召開全代會，全黨力挺2024總統參選人侯友宜，高雄市前市長韓國瑜也高喊，「在侯友宜的領導之下，下架貪污腐敗謀財害命的民進黨」，讓外界看到藍營團結的氣勢。前立委郭正亮認為，陳長文有一句話講得非常對，政黨輪替就是最高價值。郭正亮也分析，侯柯郭三人不能互批，因為他們是要整合的；而金溥聰上禮拜還特別打電話說他沒有主張要打柯文哲，顯示金和他的想法都一樣！

前立委郭正亮24日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，侯友宜要步步往上走，例如預期8月的議題是賴清德過境美國，中國大陸不可能沒有動作，所以侯友宜心裡要有譜，在回應的同時，也要提到賴清德是很危險的，兩個主題要兼具、要拿捏、要準備。

郭正亮指出，「藍白合」至少要包括政策和人事，有哪些是共同政策，不管誰當總統，行政院一定是聯合政府，立法院正副院長選舉、行政院的政府組成，都會合作，這樣的氣勢出來，才會有方向感、投票的動機。並且國民黨要開始逼民眾黨表態，民眾黨不能想要藍綠左右逢源，沒這回事。

「陳長文有一句話講得非常對」，郭正亮提到，「政黨輪替的道德正當性最高」，政黨輪替就是最高價值，到12月下旬，誰民調高，大家就都投給他；政黨不分區各自歸隊，區域立委也各自祝福。

郭正亮分析，侯友宜的時間真的不多，8月民調一定要拉起來，也不要談侯柯配或是柯侯配，這樣傷感情。只要看12月誰的民調是第二，大家集中選票讓他當選總統，政黨輪替之後，包括行政院、立法院，該合做的都要合作。

前立委郭正亮。（資料照片）

「侯友宜真的是太閉俗了」，郭正亮直言，「我如果是侯友宜，我就說，郭台銘的政見，我全部都接受」。

郭正亮強調，侯柯郭三人不能互批，因為他們是要整合的，要加分應該要去批評民進黨。在侯柯郭中間「求同」，跟民進黨「存異」。「金溥聰上禮拜還特別打電話給我」，郭正亮透露，金說「我沒有主張要打柯，沒有啊！沒有啊！這是民進黨故意說我的」。郭正亮直言，金溥聰跟他的想法都一樣。

至於選舉最後結果，「我認為選民是很聰明的」，郭正亮說，候選人就是要醞釀氛圍，侯韓穩住，接下來是侯柯郭，換黨執政的氛圍才會出來。