台灣民意基金會今(25日)公布2024總統大選最新民調，針對六項指標做評比，其中在「處理好兩岸關係」一項民進黨賴清德以28%拿下第一，引發不少討論。媒體人黃揚明指出，這份民調的選民結構來看，民進黨支持者32%中有88%會投給賴清德，正好也是28%，而認同賴清德處理兩岸關係的支持度，遠低於賴在總統大選的支持度，代表連基本盤都不看好。

2024總統大選最新民調，民進黨賴清德的支持度為36.4%、民眾黨柯文哲27.8%、國民黨侯友宜20.2%；台灣民意基金會也分別針對三人當中，誰當選會「有心維護(確保)台灣主權」、「提升台灣國際地位」、「治國能力」、「最讓人安心」 、「有親和力」、「處理好兩岸關係」六項特質做調查。賴清德在6項都居第一、柯文哲都居第二名、侯友宜都為第三名。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，該份民調有一些「奇特的現象」，理論上民調訪問是先問六項特質，再問總統大選支持誰，應該是比較理性的回答，但其中若有一個結果跟所有人的經驗法則都不一樣的時候，就會驗出民調有矛盾，也就是該份民調表態的受訪者結構，與一般人的經驗法則不同。

黃揚明指出，「誰最有能力處理好兩岸關係」的題目中，賴清德28.4%不算很高，但居於三人之冠，柯文哲 25.3％、侯友宜22.3％最差。但與總統支持度相比，侯友宜處理兩岸的支持度比他的總統支持度還高，柯文哲少一點，賴清德則是比總統支持度少得多，連基本盤都不看好。

黃揚明認為，這份民調的受訪者中，賴清德的支持者多，這些人也認同總統蔡英文的兩岸處理的很好，所以也認為賴的兩岸處理很好；在綠營的世界裡面，現在這樣就算是兩岸關係處理的好，這是定義上的問題。

對於賴清德在6項指標都是領先，黃揚明直言，「他的盤就是大，36%明顯領先柯、侯」，加上民進黨的32%政黨支持度，其中88%支持賴清德，相當於賴的底盤就是28%，剛好就是認同賴清德處理兩岸關係的28%。

黃揚明表示，這份民調的結構有利於賴清德，因為支持賴的人夠多，而台灣民意基金會民調的長期趨勢，泛綠政黨(民進黨、時力、基進)的選民普遍都在35%到40%之間，比傳統藍綠的經驗法則多一點點，代表泛綠選民比較願意在這份民調中表達意見，但最後會不會準確不知道，畢竟民調不代表最後的投票結果。