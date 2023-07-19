拜登政府阻晶片銷中，英特爾、輝達、高通等晶片大廠CEO本週已到華府遊說。圖為英特爾公司在漢諾頓IT展開展。（新華社）

美國擬再次擴大對中國大陸的科技封鎖，包括AI晶片、對華為出口等規定、半導體設備領域都可能收緊限制。英特爾、高通、輝達三家高科技執行長傳已在本週抵達華盛頓，討論並試圖緩解晶片管制。前立委郭正亮18日在《頭條開講》節目表示，矽谷是支持民主黨的，所以這個不要開玩笑。輝達黃仁勳對美國政治影響還沒那麼大，但英特爾的影響力很大已長達40幾年，如果商務部再不鬆綁，明年選舉國會政治獻金就沒了。

「這兩個沒有衝突，都是英特爾想賺錢！」郭正亮表示，《晶片與科學法案》520億，估計英特爾也拿到了將近200億，所以他是最大獲利者。那個是美國國內製造的部份，但他也要去中國大陸製造，或者說他製造的晶片也想賣中國大陸，所以也傳出說他想做特供晶片。

「跟那個NVIDIA的A800有點類似啦！」郭正亮提到，所以他就聯袂，找了NVIDIA跟高通，三個CEO要去白宮，因為他們覺得美國商務部不太了解，中國大陸市場對他們的重要程度！商務部本來預期7月23日還要公布一個出口管制令，快到了，所以他們這個禮拜會去華盛頓。

主持人周玉琴說，有布林肯、有蘇麗文、有雷蒙多。「對，已經見到了！坦白講他們真正的力量，不是見這些部長啦！」郭正亮指出，他真正的力量是國會，因為國會要跟他們拿錢！「明年要選舉耶！你以為英特爾沒有在捐錢？」不然為什麼是英特爾領頭？老實說，NVIDIA黃仁勳對美國政治影響還沒那麼大。「英特爾的影響力多大啊？而且已經40幾年了！他都公開講了：中國大陸市場對我們非常重要！

「他背後只是沒有講一句話，就是你們再不給我鬆綁，那你今年沒有錢了！」郭正亮強調，就是政治獻金你自己看著辦吧！矽谷是支持民主黨的，所以這個不要開玩笑。他背後一定有這種力量，現在只是要告訴相關的部會說，你們這樣搞，會把我搞死！「就這個意思！」