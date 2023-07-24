繼輝達執行長黃仁勳5月底旋風來台後，超微執行長蘇姿丰上週也抵台訪問，掀起一股AI（人工智慧）旋風，但資深媒體人陳鳳馨表示，從台積電日前的法說會來看，背後透露一個很重要的現實，即AI產業的未來性無法挽救台積電此時此刻的衰退。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中指出，AI是未來十年、甚至更長時間的重大趨勢，她強調，雖然AI在未來的複合成長率一定很快，但不管對硬體投資有多大，換算台灣每間公司占的比重一定也不高，以台積電為例，其在AI晶片所占的比重可能連1成都不到。

陳鳳馨提到，目前輝達、超微的執行長都已經到訪過台灣，因為台灣有全球最完整的硬體設備，所以這些龍頭公司才接連來台灣固樁，以取得供應幫助發展。

陳鳳馨也提醒，人工智慧的發展過程與網路類似，一開始相關公司股價的反應會有爆發的想像力，但爆發至最高點時，可能就會因泡沫破滅而加速下跌，「短線要避免泡沫受傷，長線要避免被放棄甩掉。」

值得關注的是，台積電在法說會上二度下修營收目標，並宣布美國廠延後一年量產，衝擊近期股價表現弱勢，繼上週五大跌後，今(24)日早盤股價再下跌3元至557元。