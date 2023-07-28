台積電全球研發中心今天上午在新竹科學園區科環路舉行啟用典禮，行政院長陳建仁、台積電創辦人張忠謀、總裁魏哲家、董事長劉德音、經濟部長王美花等親自出席啟用典禮。

張忠謀致詞指出，台積電到7奈米製程技術階段，從以往的技術自主開始取得技術領先；目前台積電研發預算占整體營收比重達8%、年研發預算達55億美元。他期許未來台積電要持續在技術領先，台積電研發和營運團隊密切合作，才是台積電的致勝關鍵。

魏哲家指出，台積電啟用全球研發中心，代表台積電根留台灣的決心，台積電會持續強化綠電使用，並與客戶同步發展新產品。

劉德音表示，台積電全球研發中心要探索2奈米甚至1.4奈米以下先進製程技術，布局包括量子運算和數位計算等高階技術。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真接受記者採訪表示，儘管台積電美國亞利桑那州廠4奈米量產時程將由原訂的2024年底推遲至2025年，但是台積電全球研發中心在台灣啟用，加上台積電CoWoS先進封裝晶圓廠將落腳竹科銅鑼園區，這都是反映目前台積電仍是以台灣作為研發、先進製程和封裝的生產重鎮，也凸顯台灣對於台積電整體營運扮演重要關鍵角色。

觀察台積電全球研發中心設在台灣，劉佩真表示，這代表台灣半導體產業鏈未來可以支援台積電先進製程研發，加上台積電既有的研發人員團隊，未來可繼續支援台積電朝向更先進製程技術邁進。

劉佩真也指出，在人工智慧（AI）應用熱潮帶動下，台積電CoWoS先進封裝產能供不應求，竹科銅鑼園區新廠產能預計2027年第2季或第3季量產。

她分析，台積電先進封裝新廠設在台灣，也是考量台灣生產成本相對較低，人員可彈性調配支援，量產時程不至於有太大變化；不像海外廠區，有生產成本高於預期、或是成熟的技術操作人員不足的問題。

劉佩真表示，台積電在台灣設立新廠和全球研發中心，代表台灣依舊是台積電在全球布局設廠的重心。台積電未來投資方向，除了指標性放眼美國、日本或可能是德國等全球主要重點國家外，依舊會根留台灣、持續深耕台灣。