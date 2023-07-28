日經新聞報導，日本央行將維持10年期公債殖利率上限為0.5%不變，但也將討論讓長期利率「在某種程度上」升破該水準。路透社亦報導日本央行可能稍做調整，以延長其債息控制政策的壽命。

美國商務部公布第二季國內生產毛額（GDP）季增年率為2.4%，優於第一季的增長2%和市場預估的增長1.8%。

勞工部公布上周（截至7月22日）美國初次請領失業給付人數減少7000人，為22.1萬人，少於市場預估的23.5萬人，再度印證美國就業市場的強韌。

日本利率可能升高的消息以及美國強勁的經濟數據帶動美國10年期公債殖利率漲破4%，降低了股票的吸引力。

聯準會周三升息25個基點至5.25%～5.50%，此決議符合市場普遍預期，聯準會主席鮑爾在會後表示，央行決策官員不再認為美國經濟會陷入衰退，他並表示不排除再次升息，但也可能維持利率不變，聯準會將密切關注之後發布的經濟數據。

周四收盤，道瓊指數跌237.40點或0.67%，報35,282.72點。標普500指數跌29.34點或0.64%，報4,537.41點。那斯達克指數跌77.18點或0.55%，報14,050.11點。費城半導體指數漲68.89點或1.86%，報3,768.27點。

標普500指數11大類股普遍下跌，僅通訊服務類股漲0.85%。房地產股跌2.12%，跌幅最大；其次為公用事業股跌1.73%。科技股跌0.34%，跌幅最小。

科技巨頭走勢分歧，Meta Platforms第二季業績和第三季展望均優於華爾街預期，股價大漲4.40%。

微軟持續走低，終場下跌2.09%。該軟體巨頭上季營收獲利優於華爾街預期，但為了滿足對其AI新服務的需求準備砸下巨資引發投資人疑慮。

AI帶動晶片與相關製造設備需求急升，科林研發上季業績和本季展望均優於市場預期，股價大漲9.28%，半導體股齊揚，美光漲5.48%、應材漲5.12%、輝達漲0.99%。聯電和日月光ADR均漲逾2%，但台積電微跌0.06%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌1.29%。