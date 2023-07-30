台積電日前在法說會上表示，因熟練裝機人才不足，美國亞利桑那州廠的投產時間必須延遲。美國半導體產業協會也預警，2030年美國半體業將缺工6.7萬人。其實不僅半導體行業，整個美國製造業都缺工嚴重。最新數據顯示，5月製造業職位空缺數高達60.4萬人。

美國勞工部日前發布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國5月製造業職位空缺數，雖較4月66.8萬人微幅下滑，但整體看來顯示雇主的招工需求仍高。

共和黨籍政治顧問Marcus Dell’Artino就直言，在亞利桑那州做生意的人，都碰上缺工問題，台積電的缺工問題早在意料之中。

台積電對手英特爾在俄亥俄州建造兩座晶片廠的計畫，去年光是建廠工程就面臨「找嘸人」難題。英特爾建廠至少需要7000名建築工人，可是當地還有谷歌及亞馬遜的數據中心、希爾頓飯店等工程項目，每個項目都在搶人。

英特爾樂觀預計，完工後，新廠雇用的員工將達3000人，每人平均年薪達13.5萬美元（約新台幣427.5萬元）。不過在此之前，當地技術純熟的建築工人年薪已高達12.5萬美元（約新台幣395.8萬元），卻仍然缺工嚴重。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾也曾示警，美國出現結構性勞動力短缺，但專家指出，就算科技業與金融業持續裁員，但流出的人才，也未必會到台積電這樣的大廠工作。