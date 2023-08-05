《紐約時報》4日刊出對台積電董事長劉德音的專訪，該報導以「台積電走向全球，但仍需根留台灣」為主題，劉德音解釋儘管台灣處於地緣政治緊張的地方，但因為生產公司最尖端的晶片需要多達3000名的科學家一同努力研發，除了台灣，「我們不能把它放在其他地方」。不過劉德音也否認矽盾說，他直言中國大陸不會因半導體改變其軍事態度─不會因半導體攻打台灣、但也不會因半導體而不打台灣；台海關係還要是要取決中美態度。

據《紐約時報》報導，台積電當前已開始進行全球擴張，目前擬在美國建設兩家晶圓廠，日本跟德國也會相繼設廠，這是該公司響應美國官員呼籲「減少美國對台灣製造芯片依賴的戰略的一部分」。報導指出，最早吸引台積電並將其生產設施遷往美國，是拜登政府推出的擴大美國半導體行業計畫《晶片法案》，而台積電在行業中佔有明顯的領先優勢，以致於沒有其他選擇，因為只要有台海周遭出現情況，都將會阻止台積電晶片的出口，這會使科技行業收到嚴重衝擊，並進而影響到全球經濟。

劉德音在專訪中也提到，他平均每三個月要訪問一次美國，台積電與國會、商務部和白宮之間關係良好。報導指，針對近期台積電在亞利桑那州廠（Arizona，AZ廠）進展緩慢，且台積電和美國工人間因文化差異而產生緊張關係，劉德音回應，他已經向美國政府提出建議，除了《晶片法案》中 520 億美元的補貼之外，美方還需要提供激勵措施，用在購買美國製造的晶片上。劉德音強調，「否則該計畫很快將碰到瓶頸，台積電目前還想不到解決的辦法」。

至於外界盛傳台積電晶片能保護台灣免於侵擾的「矽盾」說，劉德音也予以否認，「中國大陸不會特別因為半導體而展開對台行動，也不會因為半導體改變原本的對台規劃。」劉稱，「（台海問題）實際上取決於美國和大陸，要如何維持雙方都希望的現狀？」