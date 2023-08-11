（旅美工程博士徐紀高(左)接受黃光芹專訪，談到台積電美國廠進度落後，認為不夠了解美國文化是主因。圖／品觀點提供）

「護國神山」台積電（2330）中科2奈米廠投資案，目前還「卡關」在都審，中科管理局預定的交地進度已落後，恐將延至明年交地；而台積電美國設廠進度也傳出落後，旅美工程博士徐紀高認為，「台積電選址就是個錯誤，加上不了解美國文化，才造成如今進度落後」！

徐紀高是在《品觀點》網路節目《觀點芹爆戰》接受資深媒體人黃光芹專訪，談到台積電美國設廠案時，作了上述表示。

徐紀高赴美半世紀，除了拿到結構工程博士學位，還創業成功，目前旗下有房地產公司和橋樑公司，其中，橋梁公司專做公共工程，因此對美國文化了解甚深。

徐紀高表示，台積電到美國設廠沒問題，但犯了選址錯誤，因為亞利桑那州在科羅拉多河最下游，缺水缺工問題嚴重。

他舉例說，豐田汽車當年也在美政府逼迫下，到田納西州設廠，三星半導體選在德州奧斯汀、現代汽車選在阿拉巴馬州等案例，「台積電有技術、有資金，應該選一個最有利的地方」。美國要台積電去鳳凰城，如今因缺工造成進度落後，但缺工是全美的事情，台積電事前應該就要想到這個問題。

徐紀高表示，台灣政商界做決策時，對於美國不夠了解，進一步來看，台積電在美國設廠的問題都是浮在檯面上一個結果。台積電在美國蓋廠，找了很多台灣工程師過去了，外界認為台積電是為了便宜的工資，但他認為其實不是，「是因為台灣人工作勤懇可靠，但把台灣所有東西都搬去美國，卻犯了美國大忌」。

徐紀高建議，既然要到美國設廠，就必須落地生根，必須用當地人才、了解當地文化，至於當地工人素質不夠就要好好訓練。台積電應趕緊學習如何在美國經營移植企業，「日本人學會了、韓國人學會了，現在是我們台灣人要去學會的時候」，台積電要入境隨俗，趕緊把美國產業建立起來，讓美國人心服口服。