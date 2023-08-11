中國大陸商務部今天首次發布《美國履行世貿規則義務情況報告》，聲稱就美國破壞多邊貿易體制、實施單邊貿易霸凌，及擾亂全球產業鏈供應鏈等政策措施表達關注。報告指控美國是「多邊貿易體制破壞者」「單邊主義霸淩行徑實施者」「產業政策雙重標準操縱者」及「全球產業鏈供應鏈擾亂者」。

該報告指出，美國是被世貿成員發起爭端解決最多的成員，不單選擇性執行世貿裁決，還執意阻撓上訴機構成員遴選並導致機搆陷入癱瘓，是多邊貿易體制破壞者。美國長期以國家安全、人權及強制技術轉讓等為由，對其他成員採取單邊措施，任意加徵關稅，並利用在經貿領域的優勢地位，脅迫其他成員服從美國的外交政策和無理要求，是單邊主義霸凌行徑實施者。

報告又指，美國大規模實施排他性、歧視性的補貼扶持政策，利用出口管制等手段限制其他成員產業發展，是產業政策雙重標準操縱者。美國挑動脫鈎、「斷鏈」，試圖以單邊關稅措施倒逼產業鏈回遷，以巨額補貼手段建立以美國為中心的產業鏈供應鏈，以所謂「價值觀」為基礎推動近岸友岸外包，是全球產業鏈供應鏈擾亂者。

報告認為，美國應遵守規則，踐行承諾，為維護多邊貿易體制權威性、完整性及有效性作出應有的貢獻，與包括中國在內的其他成員一起，共同推動多邊貿易體制在全球治理中發揮更大作用。