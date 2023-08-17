大陸商務部網站消息，中國大陸商務部17日舉行例行發布會。強調歡迎美國商務部長雷蒙多訪問中國，中美雙方正就訪問安排保持密切溝通。

記者提問：7月3日發布關於對鎵、鍺的出口管制後，商務部是否收到企業或是機構的出口申請文件？該管制對中國晶片市場有何影響？關於其他出口管制，商務部接下來幾個月有什麼考慮和計畫？第二個問題是，有報導稱美國商務部長雷蒙多將於8月下旬訪華，請問消息是否屬實？

商務部新聞發言人束玨婷回應，先回答第二個問題，中方歡迎雷蒙多部長訪華。目前中美雙方正就訪問的有關安排保持密切溝通，如有進一步消息，將及時發布。

束玨婷稱，關於第一個問題，根據公告，對鎵、鍺相關物項的出口管制已於8月1日起正式實施。大陸商務部陸續收到部分企業關於出口鎵、鍺相關物項的許可申請，目前正依法依規審查，將綜合考慮國家安全和利益、國際義務、最終用戶和最終用途等相關因素後，作出是否予以許可的決定。

束玨婷強調，中國實施出口管制是審慎的、適度的，目的是為了維護國家安全，更好履行國際義務。商務部將根據《出口管制法》的規定，適時調整和完善兩用物項出口管制清單。