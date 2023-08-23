美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）即將訪問中國前夕與中國駐美大使謝鋒會面，針對中美經貿關係等議題交換意見，謝鋒希望美方「拉長合作清單，縮短負面清單」。

中國駐美國大使館官網披露，謝鋒22日會見雷蒙多時針對中方關切的經貿問題闡明立場，要求美方高度重視，採取行動予以解決；希望美方與中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。

官網指出，雙方都認為會見深入、務實、富有建設性，希望繼續保持溝通。

中美雙方公布雷蒙多將於27至28日訪中前夕，美國商務部宣布，工業暨安全局（BIS）將33個實體從「未經核實清單」（Unverified List）剔除，其中27個位於中國。

未經核實清單重要背景是中美兩國貿易爭端的延續。企業或組織被納入美國「未經核實清單」後，美政府將要求驗證這些企業，若企業所在國不作為，企業最後將被納入出口管制的實體清單，屆時業者出口美國技術和產品給這些企業須申請許可證，但採推定拒絕原則。

中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會對此回應指出，中方歡迎美方將相關中國實體從清單中移出。這表明雙方是可以在互相尊重基礎上透過溝通解決具體關切，中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。（編輯：曹宇帆）1120823