據新華社快訊，中國商務部長王文濤今天上午在北京會見訪華的美國商務部長雷蒙多。

美國商務部長雷蒙多昨天（27日）晚間抵達北京，開啟4天的訪華行程。她也成為自6月以來第4位訪問中國的美國政府高層官員。與此前來華的美國國務卿布林肯、財政部長葉倫和氣候問題特使凱瑞相比，雷蒙多管理的部門，涉及中美利益交融最密切的經貿領域，以及中美關係焦點問題之一的技術出口管制，因此雷蒙多這次中國之行尤其受到國際關注。

《環球時報》引述外交學院國際關係研究所教授李海東觀察，「與以往美方高官訪華前往往會採取一些對華施壓措施不同，美方在商務部長雷蒙多訪華前取消了對27家中國公司的制裁，是往正確的方向邁出的一小步。」

李海東指出，美國在多個方面對華施壓，試圖與中國進行「脫鉤」，結果卻讓美國付出沈重代價，美國商界希望拜登政府能夠在確保美國在華商業利益方面有所作為，這是美國示好中國的基本原因。此次雷蒙多訪華，關鍵要看中美雙方能否就經貿關係等方面存在的問題達成控制和化解的意願，以及美方能否在隨後的行動中表現出合作的誠意。

《環球時報》引述中國社科院美國問題專家呂祥分析，當前中美雙方的關係依然在低谷，雖然美國做了一點點姿態，但這還不能算是真正的善意或顯示誠意。中方需要看雷蒙多訪華期間，美方在糾正從川普時期開始的錯誤貿易政策方面有沒有進展，在對中國科技企業無端打壓方面、在對技術出口的無端限制方面能否表現出一點誠意。如果美方企圖繼續搞兩面手法或所謂「平衡術」，中美關係在未來可能遇到更大的麻煩。

《環球時報》引述中國全球化智庫高級研究員何偉文分析，雷蒙多在訪華期間可能會重申美國不願與中國「脫鉤」，但這種話美方已說過很多次了，「關鍵是看美方做了什麼實際努力，而不是說了什麼」。他說，雷蒙多訪華的焦點可能將集中在美國限制高科技出口的問題上。「我們有興趣觀察在這方面是否會有建設性的對話，因為它可以為雙方處理其他經貿問題奠定基礎。」

呂祥稱，中方對建立穩定的、建設性的中美關係的意願從來沒有變過，但是中方也通過一些行動和政策向美國表明，中國對美國的錯誤政策不會無期限地容忍下去。他說，美國對華的貿易政策、技術限制政策，乃至對中國企業的一些特別限制措施，都是通過商務部來實施的。雷蒙多此次訪華將遭遇一場「硬碰硬的磋商」。