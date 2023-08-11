小編今（11）日精選5件不可不知的國內外財經大事。航空業大賺掀加薪潮！中華航空開第一槍，9日董事會通過自9月1日起基本薪加2,000元，讓全員共享營運成果，並激勵士氣持續衝高績效。所謂輸人不輸陣，長榮航空企業工會隨即發聲明，呼籲長榮航不要輸，希望全集團比照調薪，並以年度總調薪數額不低於5,000元為目標，才能激勵線上員工。

【1】華航9月加薪2,000 長榮航工會籲不要輸

華航企業工會理事長劉惠宗形容，這次基本薪加薪2,000元，讓員工驚喜，笑稱是要五毛給一塊！工會原來以軍公教人員加薪幅度為基礎，但以華航董座謝世謙為首的董事會清楚，通膨推升物價飆漲不是短期問題，願意從調整薪資結構方式幫全員調薪，讓工會喜出望外。

長榮航企業工會呼籲應參考華航作法，先調整薪資，並應以年度總調薪數額不低於5,000元為目標。

【2】台積電7月營收 閃耀蘋果光

蘋果iPhone 15加速轉進3奈米製程，推升台積電7月合併營收1,776.16億元，月增13.6％，創近半年高點，為歷年同期次高，但年減4.9％。台積電預估第三季合併營收介於167至175億美元，法人圈對公司順利達成第三季財測目標普遍持正向看法。

台積電7月合併營收為1,776億元，月增13.6％、年減4.9％，累計前7個月合併營收為1兆1,670億元，較去年同期減少3.7％。

【3】金控雙雄前七月賺逾1,000億

金控雙雄領頭衝刺獲利。國泰金控10日公告7月稅後獲利160.8億元，拿下單月獲利王，年成長511％，前七月淨利亦近490億元，每股稅後淨利（EPS）3.06元；富邦金控7月稅後亦賺125.3億元，前七月稅後純益554.5億元，率先衝破500億大關，持續穩坐金控獲利冠軍，EPS達4.19元。

【4】22年次高！美房貸利率升破7％

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）日前意外調降美國債信評等，導致美國公債殖利率飆高，房貸利率隨之上揚，現已升破7％，創下9個月新高水準、並逼近22年高點。

根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）數據顯示，截至8月4日止的當周，美國30年期固定房貸平均利率衝上7.09％，較前周6.93％勁升16個基點，創下去年11月以來最高紀錄，同時寫下2001年以來次高水準。

【5】美超微向輝達喊話 加快擴充產能

美超微（Super Micro Computer）上季財報亮眼但財測不如預期，導致股價暴跌2成。執行長梁見後強調AI伺服器訂單接不完，但礙於上游供不應求，恐延誤美超微出貨速度。梁見後為此喊話要求輝達加快擴充產能，因為近日有專家表示輝達H100晶片缺貨到年底。