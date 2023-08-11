台積電拍板赴德國設廠，主要生產28及22奈米製程車用晶片，預計2024年下半年開始建廠，2027年量產，除了台積電之外，英特爾也在6月底宣布赴德國設廠，歐洲半導體供應鏈將更為完整。然而，奧迪一名高階主管坦言，歐洲車用半導體的瓶頸仍要花上多年時間才會好轉，必須用多種手段才能穩定半導體的供應。

路透社引述德國Augsburger Allgemeine報導指出，儘管晶片製造商紛紛在歐洲設廠，但奧迪採購主管Renate Vachenauer表示，「這終究得花上好多年，涉及正在投資的數十億歐元。」

對於汽車製造商而言，與其等待晶片製造商的晶片，不如先調整策略，Renate Vachenauer說：「目前車輛使用多達8千種不同的晶片，希望透過減少使用種類來緩解供應鏈瓶頸。」

Renate Vachenauer強調，汽車商必須採取多種手段來穩定半導體供應，同時增加在仲介市場上的庫存，才能創造最好的效果。